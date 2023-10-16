Путин назвал причину обострения ситуации в Палестине

Застой в процессе урегулирования отношений стал причиной конфликта между Палестиной и Израилем, считает президент России Владимир Путин. В беседе с лидерами стран Ближнего востока он обозначил принципиальную позицию о необходимости возобновления политического процесса, итогом которого станет выход на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы. Информация о деталях телефонного разговора Путина с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом Египта Абдельфаттахом Сиси опубликована на сайте Кремля.

По общему мнению, причиной нынешней беспрецедентной эскалации является длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования. <> Отмечалась и серьёзная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну, — говорится в сообщении.

Главы государств были единодушны во мнении о необходимости скорейшего прекращения огня и установления гуманитарного перемирия. Путин выслушал соображения и оценки коллег, которые акцентировали внимание на гуманитарной ситуации в Газе и необходимость снятия блокады сектора для поставки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных товаров.

Путин подчеркнул, что РФ готова оказать гуманитарную помощь. В разговоре с Сиси также были затронуты вопросы оказания содействия в деле эвакуации россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа.