$97.29-0.02102.52-0.03

В ГД назвали главную ошибку президента Грузии, которая подвела к ее импичменту

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сама спровоцировала начало процедуры импичмента из-за своей прозападной политики. Такое мнение высказал депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Life.ru.

В ГД назвали главную ошибку, которая подвела Зурабишвили к импичменту
© EPA / ТАСС

"Госпожа президент проводила откровенно прозападную политику, даже в малейшей степени не отвечавшую интересам народа Грузии. Это не могло остаться без последствий", – отметил депутат.

По его мнению, сохранить поддержку избирателей, опираясь на риторику Вашингтона, становится практически невозможно. Ситуация, в которой оказалась грузинский президент – это только начало. Очень скоро многие прозападные политики будут терять свои когда-то сильные позиции, уверен он.

Сейчас Грузия стоит перед выбором пути дальнейшего развития: проводить дальше прозападную политику, или пойти по пути нового многополярного мироустройства, заключил Хамитов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в августе и сентябре 2023 года во время зарубежных рабочих визитов провела представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила Конституцию.

Правящая грузинская партия заявила о начале процедуры импичмента из-за ее поездки в Европу, несмотря на отказ кабмина. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал это решение справедливым.

Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте Зурабишвили

Затем конституционный суд Грузии признал президента страны нарушившей закон, что разрешает начать процедуру импичмента. Решение суда еще должен утвердить парламент голосами ста депутатов.

У парламентского большинства 84 голоса из 150. Если парламент утвердит решение, президент будет считаться отстраненной от должности.