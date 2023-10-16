ГД рекомендовали принять в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Он напомнил, что данный законопроект Госдума должна рассмотреть 17 октября. В связи с этим, по словам Слуцкого, комитет единогласно «рекомендовал принять его в первом чтении». Напомним, что законопроект предлагает отменить решение о ратификации ДВЗЯИ, которое РФ приняла в 2000 году. Таким образом Москва получит «паритет и возможность "зеркального ответа"» в отношении США, которые до сих пор не завершили ратификационные процедуры документа. При этом Россия не будет выходить из ДВЗЯИ или приостанавливать его действие.