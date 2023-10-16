Посол Израиля оценил вероятность переговоров с ХАМАС

Дипломат заявил, что для Израиля сейчас главной задачей является «освобождение заложников, особенно женщин, детей, стариков». По его данным, часть заложников могут быть ранены или в плохом состоянии здоровья. Однако посол не уточнил, готов ли Тель-Авив пойти на переговоры с ХАМАС хотя бы по вопросам освобождения пленников.