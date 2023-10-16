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Путин и президент Египта провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и его коллега из Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонные переговоры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию египетского лидера.

Путин и президент Египта провели телефонные переговоры
© РИА Новости

Отмечается, что во время переговоров лидеры двух стран договорились провести работу над решением причин кризиса между сектором Газа и Израилем.

«Состоялось обсуждение дипломатических шагов для взятия ситуации под контроль и недопущения распространения насилия и конфликта», — рассказали в канцелярии ас-Сиси.

Кроме того, Путин и ас-Сиси сошлись на важности поддержки перемирия и обеспечения безопасности жителей региона.

«Также два президента договорились о необходимости серьезной работы над устранением причин кризиса, в особенности в связи с продолжающимся отсутствием политических перспектив урегулирования палестинской проблемы», — добавили представители египетского лидера.

7 октября палестинское движение ХАМАС атаковало приграничные районы Израиля. В ответ израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны, а также начале ответной операции против сектора Газа.

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