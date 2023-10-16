Путин и президент Египта провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и его коллега из Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонные переговоры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию египетского лидера.

Отмечается, что во время переговоров лидеры двух стран договорились провести работу над решением причин кризиса между сектором Газа и Израилем.

«Состоялось обсуждение дипломатических шагов для взятия ситуации под контроль и недопущения распространения насилия и конфликта», — рассказали в канцелярии ас-Сиси.

Кроме того, Путин и ас-Сиси сошлись на важности поддержки перемирия и обеспечения безопасности жителей региона.

«Также два президента договорились о необходимости серьезной работы над устранением причин кризиса, в особенности в связи с продолжающимся отсутствием политических перспектив урегулирования палестинской проблемы», — добавили представители египетского лидера.