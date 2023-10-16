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МИД РФ: ситуация на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению

Ситуация в зоне конфликта между Израилем и Палестиной имеет тенденцию к обострению, заявил на оперативном совещании с президентом России Владимиром Путиным замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом пишет РИА «Новости».

«По нашей оценке, ситуация в зоне конфликта на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению», — подчеркнул дипломат.

Рябков уточнил, что Россия работает над вопросом выезда россиян из зоны риска палестино-израильского конфликта.

По его словам, сохраняется угроза наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.Он добавил, что операции, которые проводит израильская армия, носят неизбирательный характер.

Министр отметил, что США несут главную ответственность за текущий кризис на Ближнем Востоке.

Проект резолюции РФ в СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта направлен на гуманитарный аспект, констатировал Рябков.

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Ранее Владимир Путин сообщил, что в зоне палестино-израильского конфликта находится много наших граждан как с одной, так и с другой стороны.

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