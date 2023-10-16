Путин попросил доложить об обстановке в зоне СВО и в секторе Газа

Президент России Владимир Путин на совещании с руководителями силовых ведомств попросил доложить о ситуации в зоне специальной военной операции, а также в секторе Газа.

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"Попрошу министра обороны коротко об этом рассказать, то, что происходит на сегодняшний день, на данный момент времени", - сказал Путин, открывая совещание.

Еще одна тема, по его словам, ситуация в зоне палестино-израильского конфликта - в Газе. Путин сообщил о своих телефонных разговорах с коллегами с Ближнего Востока - в том числе по этому поводу.

"У меня уже состоялся ряд разговоров с коллегами из региона и еще несколько разговоров намечено до конца дня", - сказал президент.