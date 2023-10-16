В Совете Федерации предсказали признание независимости Палестины Израилем
Самая важная задача на сегодняшний день - прекратить боевые действия и завершить палестино-израильский конфликт, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, вероятность создания независимого палестинского государства значительно повысилась.
Если бы Палестина и Израиль прекратили боевые действия, это уже был бы хороший результат. И поэтому считаю, что это будет главной темой в предстоящем разговоре Путина с премьером Израиля и президентом Палестины. Наш президент уже четко сформировал позицию, что нужно создать два независимых государства, которые будут мирно жить рядом друг с другом и уважать своих соседей. Об этом также будут говорить представители государств. Учитывая все потери, и происходящие, вероятность создания независимого палестинского государства значительно повысилась, – рассказал Цеков.
Сенатор отметил, что все страны мира осуждают нападение боевиков ХАМАС и, возможно даже в большей степени, осуждают происходящее в секторе Газа. Что также влияет на решение о принятии независимости Палестины.
Радует, что все организованные по крайней мере российские туристы вернулись из Израиля. Вопросы о гуманитарной помощи также будут обсуждаться, наверняка, – добавил Цеков.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал переговоры по телефону российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом. Он также отметил, что Путин донесет до каждой из сторон российскую позицию по конфликту.
До этого политолог Алексей Макаркин рассказал, что экономика и политика станут основными темами встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках форума «Один пояс — один путь» в Пекине. По его словам, в российской экономике усилился фактор Китая, также Москва активно взаимодействует с Пекином по линии БРИКС.