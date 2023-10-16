В Совете Федерации предсказали признание независимости Палестины Израилем

Если бы Палестина и Израиль прекратили боевые действия, это уже был бы хороший результат. И поэтому считаю, что это будет главной темой в предстоящем разговоре Путина с премьером Израиля и президентом Палестины. Наш президент уже четко сформировал позицию, что нужно создать два независимых государства, которые будут мирно жить рядом друг с другом и уважать своих соседей. Об этом также будут говорить представители государств. Учитывая все потери, и происходящие, вероятность создания независимого палестинского государства значительно повысилась, – рассказал Цеков.