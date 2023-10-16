Анонсированы переговоры Путина с лидерами Израиля и Палестины

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о планах президента РФ Владимира Путина провести 16 октября несколько международных телефонных разговоров. Как отмечается, глава государства собирается побеседовать в том числе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом, передает ТАСС.

«Сегодня у нас, можно сказать, такой "мощный выстрел": пять телефонных разговоров», - подчеркнул Ушаков.

Он отметил, что президенту уже удалось переговорить с президентом Сирии Башаром Асадом и с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. По словам помощник российского лидера, в течение дня состоятся еще телефонные контакты с президентами Египта - Абдель Фаттахом ас-Сиси, Палестины - Аббасом, а также премьер-министром Израиля Нетаньяху.

Ушаков обратил внимание на то, что Путин внимательно следит за ситуацией вокруг Израиля.