Медведев ответил на слова Байдена о «подавлении» России

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что обещаний Джо Бадена «подавить» российское руководство опасаться не стоит, так как президент США «забывает, о чем говорил». Об этом Медведев написал в своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter).

Ранее Байден заявил в интервью CBS News, что уверен в своих планах баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Он подчеркнул, что в случае победы постарается добиться нормализации на Ближнем Востоке, попытается «фактически объединить всю Европу» и «подавить» российские власти, чтобы они «больше не могли создавать те проблемы, которые создавали».

«Так вот в чем заключается миссия президента США! А мы привыкли наивно думать, что его миссия - в обеспечении процветания американцев», - так прокомментировал его слова Медведев.

Замглавы Совбеза отметил, что «в любом случае, ничего из этого не произойдет».