Путин назвал открытие моста в Мариуполе не последним "событием подобного рода"

Строительные и восстановительные работы в Донбассе будут продолжаться по разным направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в открытии дорожных объектов в пяти регионах, в том числе отремонтированного моста через реку Кальмиус в Мариуполе.
"Уверен, что это не последнее событие подобного рода", - сказал Путин.
Он обратил внимание на слова главы ДНР Дениса Пушилина о планах до конца года ввести в строй и несколько других объектов. Президент РФ отметил, что направлений работы "гораздо больше".
"По всем будем двигаться вперед", - подчеркнул Путин.