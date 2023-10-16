Путин назвал открытие моста в Мариуполе не последним "событием подобного рода"

Строительные и восстановительные работы в Донбассе будут продолжаться по разным направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в открытии дорожных объектов в пяти регионах, в том числе отремонтированного моста через реку Кальмиус в Мариуполе.