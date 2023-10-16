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Путин назвал открытие моста в Мариуполе не последним "событием подобного рода"

Строительные и восстановительные работы в Донбассе будут продолжаться по разным направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в открытии дорожных объектов в пяти регионах, в том числе отремонтированного моста через реку Кальмиус в Мариуполе.

"Уверен, что это не последнее событие подобного рода", - сказал Путин.

Он обратил внимание на слова главы ДНР Дениса Пушилина о планах до конца года ввести в строй и несколько других объектов. Президент РФ отметил, что направлений работы "гораздо больше".

"По всем будем двигаться вперед", - подчеркнул Путин.