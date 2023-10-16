Президент России Владимир Путин положительно оценил темпы строительства дорог в стране.
На церемонии открытия новых дорожных объектов глава государства подчеркнул, что в 2023 году "строительство идет в хорошем темпе, уже построено и отремонтировано более 10 тыс. км. дорог, в том числе более 2 тыс. федеральных и 8 тыс. региональных и местных".
"Всего в 2023 году будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тыс. км. дорог", - отметил Путин.
Он напомнил, что в 2022 году это было 29 тыс. км.
"Темпы очень хорошие", - оценил президент.