Слуцкий призвал маркировать страницы в социальных сетях

Приведу в пример слухи о мобилизации. Каждый месяц в телеграм-каналы «выбрасывается» эта тема и муссируется, хотя все официальные лица вплоть до Президента это опровергли. Конечно, это тревожит граждан и провоцирует подозрительность в отношении власти, цитирует парламентария пресс-служба фракции.