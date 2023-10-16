Слуцкий призвал маркировать страницы в социальных сетях
Руководитель фракции ЛДПР, глава Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил о необходимости маркировать специальным знаком страницы в социальных сетях, которые распространяют фейки, чтобы читатели знали, что доверия к этому источнику нет.
Соответствующее обращение фракция ЛДПР направила главе Минцифры Максуту Шадаеву.
Леонид Слуцкий подчеркнул, что сейчас соцсети становятся пятой властью, по аналогии со СМИ, но не несут при этом ответственности по закону за лживую информацию.
Приведу в пример слухи о мобилизации. Каждый месяц в телеграм-каналы «выбрасывается» эта тема и муссируется, хотя все официальные лица вплоть до Президента это опровергли. Конечно, это тревожит граждан и провоцирует подозрительность в отношении власти, цитирует парламентария пресс-служба фракции.
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