$97.31+0.31102.55-0.48

Асад и Путин в телефонном разговоре высказались за немедленную доставку помощи в Газу

Президент Сирии Башар Асад провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия главы арабской республики в своем Telegram-канале.

Путин и Асад обсудили ситуацию в секторе Газа
© РИА Новости

Согласно сообщению, в разговоре лидеры двух стран "подчеркнули необходимость незамедлительной доставки гуманитарной помощи мирным жителям сектора".

Война Израиля и ХАМАС: последние новости на сегодня, 16 октября

Также они высказались за прекращение обстрелов Газы и насильственного перемещения ее жителей.