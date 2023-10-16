Путин и Асад обсудили ситуацию в секторе Газа

Асад и Путин в телефонном разговоре высказались за немедленную доставку помощи в Газу
Президент Сирии Башар Асад провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия главы арабской республики в своем Telegram-канале.
Согласно сообщению, в разговоре лидеры двух стран "подчеркнули необходимость незамедлительной доставки гуманитарной помощи мирным жителям сектора".
Также они высказались за прекращение обстрелов Газы и насильственного перемещения ее жителей.