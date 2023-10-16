В Совфеде оценили призыв в США готовиться к войне с Россией и Китаем

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что призыв комиссии при конгрессе США готовиться к войне на два фронта с РФ и КНР не означает призыва к началу таковой. В своем Telegram-канале он написал, что битва с двумя ядерными державами – "безумие".

По его мнению, Соединенные Штаты занимались подготовкой к войне на два фронта со времен холодной войны. У Вашингтона сложилось убеждение, что сильная экономика позволила победить СССР, который "надорвался на гонке вооружений".

Однако, по мнению парламентария, на сегодняшний день ситуация иная.

"Китай обрел огромную экономическую мощь. Россия сделала ставку на неуязвимые виды оружия, которые обеспечивают оптимальное сдерживание противника. США же, нарушив заповедь Киссинджера не вступать одновременно в конфликт с Россией и с Китаем, оказались в безвыходном положении…" — написал он.

Подобный расклад сил "для США ничем хорошим закончиться не может", но Вашингтон не в состоянии сойти с этого пути, подытожил Пушков.

До этого Владимир Путин заявил, что ни одному человеку, который находится в здравом уме, не должны приходить в голову мысли о возможности начала войны между ядерными державами.