Путин заявил об успехах БРИКС перед G7

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в интервью Центральному телевидению Китая, что экономики стран БРИКС обогнали государства "Большой семерки" (G7) по паритету покупательской способности на момент саммита объединения в Йоханнесбурге в августе этого года.

По словам главы государства, после присоединения еще шести членов к БРИКС соотношение стало еще больше в сторону стран объединения, это стало проявлением объективного процесса формирования многополярного мира.

Путин отметил, что такие результаты свидетельствуют о том, что все присоединившиеся к БРИКС страны поддерживают идею и концепцию многополярного мира, никакая из них не желает оставаться на вторых ролях у "какого-то суверена", все хотят равных отношений.