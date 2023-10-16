В МИД заявили о проработке мер на случай депортации россиян из Латвии

Россия занимается проработкой мер на случай, если власти Латвии примут решение о депортации граждан РФ из республики. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила в интервью KP.RU.

По ее мнению, подобные инициативы латвийского руководства свидетельствуют о проведении Ригой «бескомпромиссно русофобской политики». «Непрекращающаяся война со всем русским и противостояние русскоязычным жителям страны свидетельствует о бессилии Риги в построении истинно демократического и инклюзивного общества», — отметила Захарова.

Она также подчеркнула, что в случае реализации мер по депортации россиян Латвия «грубейшим образом нарушит основополагающие международно-правовые нормы».