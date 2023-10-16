В Госдуме рассмотрят предоставление отпуска за успешную сдачу ГТО

"17 октября будет рассмотрена законодательная инициатива о популяризации комплекса ГТО, - сказали в комитете. - Авторами инициативы предлагается установить дополнительные меры поощрения для работников, выполняющих нормативы ГТО. В частности - освобождать работников от работы в день сдачи нормативов, но не более одного раза в рабочий год. А для работников, успешно сдавших такие нормативы, предусматривается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - не менее двух календарных дней".