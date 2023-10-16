Путин рассказал о политиках-временщиках

Президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая рассказал о политиках-временщиках, которые приходят на международную арену «покрасоваться» и вскоре исчезают. Интервью опубликовано на сайте Кремля.

© President Of Russia / Globallookpress.com

Он отметил, что в отличие от таких политических деятелей председатель КНР Си Цзиньпин не принимает сиюминутных решений, он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее.

«Это и отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем временщиками, которые приходят "на пять минут", для того чтобы покрасоваться на международной площадке, и так же незаметно исчезают», — подчеркнул Путин.

Глава государства назвал Си Цзиньпина надежным деловым партнером. По его словам, в случае достижения договоренностей можно быть уверенным в том, что они будут исполняться с обеих сторон.