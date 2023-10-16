Путин рассказал о главном обмане НАТО

НАТО вопреки своим давним обещаниям несколько раз расширялся на восток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, передает URA.RU.

Он напомнил, что в 1991 году администрация США обещала: расширения НАТО на восток не будет.

И после этого Североатлантический альянс расширялся не менее пяти раз. Москва неоднократно высказывала свои озабоченности по этому поводу, но их никто не собирался учитывать.