Путин рассказал о главном обмане НАТО
НАТО вопреки своим давним обещаниям несколько раз расширялся на восток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, передает URA.RU.
Он напомнил, что в 1991 году администрация США обещала: расширения НАТО на восток не будет.
И после этого Североатлантический альянс расширялся не менее пяти раз. Москва неоднократно высказывала свои озабоченности по этому поводу, но их никто не собирался учитывать.
«Каждый раз нам говорили: да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания», — подчеркнул Путин.
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