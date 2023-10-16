Путин ответил на вопрос о занятиях спортом

"Я считаю, что это необходимо делать для того, чтобы быть в состоянии интенсивно работать прежде всего. Тренировки это не самоцель. Это средство достижения важных, по-настоящему важных целей, это возможность работать интенсивно, в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов", - сказал президент.