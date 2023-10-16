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Путин отметил важность занятий спортом для интенсивной работы и достижения целей

Президент России Владимир Путин рассказал, что продолжает заниматься спортом, что заряжает его энергией для интенсивной работы. Глава государства дал интервью Медиакорпорации Китая.

Путин ответил на вопрос о занятиях спортом
© РИА Новости

В ответ на вопрос журналиста, хватает ли ему времени на тренировки, Путин отметил:

"Есть [время], слава богу".

"Я считаю, что это необходимо делать для того, чтобы быть в состоянии интенсивно работать прежде всего. Тренировки это не самоцель. Это средство достижения важных, по-настоящему важных целей, это возможность работать интенсивно, в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов", - сказал президент.