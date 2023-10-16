Лавров: Россия работает с КНР для продвижения сотрудничества в Евразии

«Рассматриваем это движение, проект в качестве важной составной части продвижения сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды на всём Евразийском континенте», — приводит ТАСС его слова на переговорах с главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, главой МИД Китая Ван И.