Володин: Отношения России и Вьетнама больше чем просто партнерство

Отношения России и Вьетнама больше чем просто партнерство — это отношения стратегических друзей. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал 15 октября в Ханое в ходе встречи со спикером Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ, сообщается на официальном сайте Госдумы.

Спикеры обсудили повестку второго заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама, которое состоится 16 октября.

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Вячеслав Володин отметил, что отношения между Россией и Вьетнамом развиваются благодаря руководителям двух государств При этом важно, чтобы законодатели в рамках парламентского измерения вносили свой вклад в развитие отношений между нашими странами и народами, добавил председатель Госдумы.

Он подчеркнул, что отношения России и Вьетнама «больше чем просто партнерство — это отношения стратегических друзей».

«В этой связи нам нужно искать новые формы развития отношений, делать со своей стороны все зависящее для того, чтобы развивалось взаимовыгодное сотрудничество, рос товарооборот между нашими странами и мы лучше узнавали друг друга», — сказал политик. Также Вячеслав Володин пригласил Выонг Динь Хюэ посетить Россию с визитом.

Со своей стороны, спикер парламента Вьетнама отметил, что в стране рады тем успехам, которых достигла Россия за прошедшее время под руководством Президента Владимира Путина. Вьетнам, по его словам, выступает за укрепление отношений с Россией по всем направлениям.

«Мы рады тому, что Россия выстояла, что вы сохранили социальную стабильность и успешно провели единый день голосования в сентябре. Мы также рады тому, что, несмотря на санкции, экономика России выстояла и обогнала Германию», — сказал Выонг Динь Хюэ.

Делегация Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным 15 октября прибыла во Вьетнам с официальным визитом. В понедельник, 16 октября, в Ханое пройдет второе заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального Собрания Вьетнама.