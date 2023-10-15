«Очень большое, потому что и Россия, и Китай играют очень существенную роль в международных делах, эта роль растёт. Нас объединяют много интеграционных процессов, много объединений, привлекательность которых в глазах мирового сообщества растёт», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».