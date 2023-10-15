Володин прибыл с официальным визитом во Вьетнам

Делегация Государственной Думы во главе с Председателем ГД Вячеславом Володиным 15 октября прибыла с официальным визитом во Вьетнам.

В составе делегации — заместители Председателя ГД, главы профильных комитетов, а также представители Правительства РФ.В понедельник, 16 октября, в Ханое пройдет второе заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной Думы и Национального собрания Вьетнама.

Парламентарии обсудят вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия.