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Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником
© РИА Новости

«Вчера в России отмечался День работников дорожного хозяйства. Поздравляю с профессиональным праздником ветеранов отрасли и всех, кто трудится в ней сегодня. Инженеры, строители, рабочие, благодарю вас за преданность своему делу, за выполнение поставленных задач, и желаю вам, всем ваших близким здоровья, успехов», – передает ТАСС его слова.

Президент назвал дорожное хозяйство одной из значимых отраслей экономики.

«И очень важно, что дорожные строители уверенно реализуют намеченные планы, обеспечивают высокий темп развития дорог, в том числе магистралей в составе опорной сети дорог и международных транспортных коридоров», – указал Путин.

Отмечается, что по итогам 2022 года получилось выполнить нормативы и привести нормативное состояние 55% дорог.