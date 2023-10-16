Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.
«Вчера в России отмечался День работников дорожного хозяйства. Поздравляю с профессиональным праздником ветеранов отрасли и всех, кто трудится в ней сегодня. Инженеры, строители, рабочие, благодарю вас за преданность своему делу, за выполнение поставленных задач, и желаю вам, всем ваших близким здоровья, успехов», – передает ТАСС его слова.
Президент назвал дорожное хозяйство одной из значимых отраслей экономики.
«И очень важно, что дорожные строители уверенно реализуют намеченные планы, обеспечивают высокий темп развития дорог, в том числе магистралей в составе опорной сети дорог и международных транспортных коридоров», – указал Путин.
Отмечается, что по итогам 2022 года получилось выполнить нормативы и привести нормативное состояние 55% дорог.