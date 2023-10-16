Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

«Вчера в России отмечался День работников дорожного хозяйства. Поздравляю с профессиональным праздником ветеранов отрасли и всех, кто трудится в ней сегодня. Инженеры, строители, рабочие, благодарю вас за преданность своему делу, за выполнение поставленных задач, и желаю вам, всем ваших близким здоровья, успехов», – передает ТАСС его слова.