В России отреагировали на удары Израиля по территории Сирии

«Когда израильские военные, наверняка при участии политического руководства страны, принимают в текущей ситуации решение об ударах по сирийской территории, то совершенно очевидно, что у всех наблюдателей могут возникнуть вопросы. Ведь если задача состоит в том, чтобы гарантировать прекращение палестино-израильского конфликта, втягивать в зону конфликта другие силы и страны вряд ли рационально», — заявил депутат.