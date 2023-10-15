В России отреагировали на удары Израиля по территории Сирии
Удары Израиля по территории Сирии могут привести к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
«Когда израильские военные, наверняка при участии политического руководства страны, принимают в текущей ситуации решение об ударах по сирийской территории, то совершенно очевидно, что у всех наблюдателей могут возникнуть вопросы. Ведь если задача состоит в том, чтобы гарантировать прекращение палестино-израильского конфликта, втягивать в зону конфликта другие силы и страны вряд ли рационально», — заявил депутат.
По мнению Новикова, определенная часть арабского мира воспримет удары Израиля по территории Сирии как агрессию против независимого государство.
«И то, против чего сегодня официально Израиль активно выступает — речь идет о борьбе с терроризмом, наоборот, может получить дополнительный стимул. Представляется несколько странным, что данный фактор не берется во внимание», — заключил он.