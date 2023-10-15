Путин рассказал, в чем заключается залог побед России

Российское общество едино, и именно в этом залог побед страны, уверен президент РФ Владимир Путин.
В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" канала "Россия-1" он рассказал о недавнем разговоре с участниками специальной военной операции на Украине - выходцами из Бурятии. По словам главы государства, он похвалил военных за то, что они никуда "не побежали" с поля боя. В ответ на что один из бойцов искренне удивился и переспросил: "Куда не побежали?".
"И вдруг на полном серьезе, без всякой иронии говорят: "Буряты не бегут". Понимаете, это дорогого стоит. Русский человек, но из Бурятии, и говорит такие слова. Есть нечто, что объединяет наш народ. Единое целое. И это, наверное, самая главная гарантия всех наших побед", - уверен Путин.
Фрагмент передачи ведущий Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.