Путин надеется на продолжение доброжелательного общения с Си Цзиньпином

«Визит был председателя Си Цзиньпина в Россию, и мы потом поехали в Петербург. Ходили на крейсер "Аврора" вместе, катались на катере по реке Неве в Петербурге. И очень долго, подробно в абсолютно нейтральной доброжелательной атмосфере с ним говорили и о двусторонних отношениях, и о ситуации в мире», — заявил Путин.