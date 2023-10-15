Путин надеется на продолжение доброжелательного общения с Си Цзиньпином
Российский лидер Владимир Путин рассказал об опыте общения с китайским коллегой Си Цзиньпином во время его визитов в Россию, сообщает РИА Новости.
По словам президента, они всегда проходили в деловой и доброжелательной атмосфере. Глава государства выразил надежду на продолжение этой традиции во время своего визита в Китай.
«Визит был председателя Си Цзиньпина в Россию, и мы потом поехали в Петербург. Ходили на крейсер "Аврора" вместе, катались на катере по реке Неве в Петербурге. И очень долго, подробно в абсолютно нейтральной доброжелательной атмосфере с ним говорили и о двусторонних отношениях, и о ситуации в мире», — заявил Путин.
Российский президент также рассказал, что когда лидер КНР приезжал в Россию в марте текущего года, то это «был тоже очень хороший деловой визит, который имел очень серьезное значение для будущего строительства наших отношений».