Путин назвал главную причину вступления новых стран в БРИКС

Президент России Владимир Путин заявил, что одной из главных причин вступления новых стран в БРИКС является нежелание находиться на вторых ролях у какого-то суверена. Об этом политик сказал в эксклюзивном Китая.

По словам российского лидера, все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают концепцию создания многополярного мира.

Политик также подчеркнул, что многополярный мир создается сам по себе. По его словам, происходит это в связи с ростом потенциала многих стран, включая Китай.