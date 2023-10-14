Делегация Думы во главе с Володиным прибыла в Улан-Удэ

Делегация Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным прибыла с рабочим визитом в Бурятию.

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, в Улан-Удэ Володин проведет совещание по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал. Уточняется, что в обсуждении примут участие министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, представители руководства Бурятии, главы муниципальных образований республики и Иркутской области, а также представители общественности и научного сообщества.