Кадыров осудил позицию Запада в конфликте Израиля с Палестиной

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что западные страны лишают палестинцев спокойной жизни.

Глава республики уточнил, что западные лидеры не брезгуют противоречивыми заявлениями.

По его словам, они критикуют Россию за спецоперацию, направленную на возврат своих территорий, называют ее «оккупацией», и, вместе с тем, приветствуют действия Тель-Авива.

«[Запад заявляет], что захват и присвоение евреями палестинских земель, многолетнее уничтожение населения - оправданная и необходимая мера», — подчеркнул Кадыров.

По его мнению, позволяя себе такие высказывания, Вашингтон и Брюссель применяют по отношению к событиям мировой повестки двойные стандарты.

Глава Чечни резюмировал, что слова властей США и ЕС в очередной раз показывают истинное лицо Запада.