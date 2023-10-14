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Кадыров осудил позицию Запада в конфликте Израиля с Палестиной

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что западные страны лишают палестинцев спокойной жизни.

Кадыров осудил позицию Запада в конфликте Израиля с Палестиной
© ТАСС

Глава республики уточнил, что западные лидеры не брезгуют противоречивыми заявлениями.

По его словам, они критикуют Россию за спецоперацию, направленную на возврат своих территорий, называют ее «оккупацией», и, вместе с тем, приветствуют действия Тель-Авива.

«[Запад заявляет], что захват и присвоение евреями палестинских земель, многолетнее уничтожение населения - оправданная и необходимая мера», — подчеркнул Кадыров.

По его мнению, позволяя себе такие высказывания, Вашингтон и Брюссель применяют по отношению к событиям мировой повестки двойные стандарты.

Глава Чечни резюмировал, что слова властей США и ЕС в очередной раз показывают истинное лицо Запада.

Путин назвал способ разрешить конфликт Израиля и Палестины

Напомним, что на Ближнем Востоке в начале октября разгорелся очередной конфликт. Россия призвала Израиль и палестинское движение ХАМАС сесть за стол переговоров и решить спорные вопросы миром. США и их союзники поддержали Тель-Авив и анонсировали широкую военную и финансовую поддержку.

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