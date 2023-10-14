Захарова: Запад использует «серые» схемы при покупке оружия ВСУ

Западные страны применяют «серые» схемы при закупках на мировом рынке оружия для украинских военных, рассказала представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Захарова пояснила, что Запад обвиняет Россию в причастности к снабжению военизированных структур ХАМАС оружием и боеприпасами. По ее словам, в западных СМИ «звучат даже фантастические инсинуации о якобы налаживании «при российском содействии» на территории сектора Газа производства оружия».

Россия, уточнила дипломат, создала одну из наиболее эффективных и отработанных в практическом и законодательном отношении систем экспортного контроля при реализации военно-технического сотрудничества (ВТС) с зарубежными партнерами.

В частности, заметила Захарова, Москва выступает за институализацию таких инструментов, как обеспечение госконтроля за оборотом легкого оружия, строгое государственное регулирование брокерской деятельности, связанной с экспортом оружия, а также ряда других механизмов.

Страны НАТО, подчеркнула представитель МИД, наоборот, развернули охоту по всей планете за советскими и российскими вооружениями, боеприпасами, стремятся любыми путями поддержать боеспособность подразделений ВСУ, применяют различные схемы, игнорируют международные договоренности.

«Цинизм и вседозволенность «коллективного Запада» во главе с США порой просто зашкаливают», — отметила Захарова.