В Совфеде рассказали, каким должен быть «правильный» президент Украины

Почему об этом заговорил Арестович? Значит, он все просчитал, что ему за это ничего не будет, не факт, что он находится на Украине. Как человек публичный, он старается набрать больше подписчиков, для этого говорит правильные, реальные вещи, рассчитывая на реакцию пользователей. Публичные политики во всех странах изначально берут в расчет возможные угрозы. Ему нужно поддерживать рейтинг своих ресурсов, вот и говорит правду, — предположил Цеков.