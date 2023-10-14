МИД РФ: ПАСЕ показала свою никчемность, объявив Путина нелегитимным президентом

"Задолго до начала президентской избирательной кампании, объявив В. В. Путина нелегитимным президентом, маргинальная ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала свою никчемность, - отметил он. - Членам этого сборища, из состава которого Россия вышла в прошлом году, видимо, невдомек, что легитимность высших органов власти, включая президентскую, определяется только волей людей их избирающих, а не заказными заключениями международных организаций".