Кадыров вспомнил о словах Путина на похоронах отца

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался об отношении российского президента к исламу и вспомнил его слова во время похорон Ахмата Кадырова. Своими мыслями глава российского региона поделился в Telegram.

Кадыров указал, что Путин всегда уважительно относился к его вероисповеданию, поэтому каждый мусульманин, проживающий в России, обязан защищать государство. Также глава Чечни рассказал об эпизоде, когда встретился с Путиным на похоронах своего отца.

«Президент попросил меня и дальше следовать предписаниям Священного Корана, продолжая путь Ахмата-Хаджи. Очень показательный эпизод», — написал он.

Помимо этого, по словам Кадырова, Путин пообещал найти «достойное место в Кремле» для экземпляра священной книги Коран, который ему подарили в ходе визита в дагестанский Дербент.

«Что еще нужно нам, мусульманам России, если государством управляет чтущий Ислам человек, защищающий Писание и религию от любых нападок?» — задался вопросом Кадыров.

В заключение глава российского региона делает вывод, что если бы руководители других стран имели такое же отношение к мусульманам, как и Путин, то «мы не стали бы свидетелями палестинской трагедии, когда мировое сообщество боится озвучить неправомерные действия Израиля, длящиеся больше полувека». Он также упрекнул западные страны в распространении двойных стандартов, когда их руководители заявляют, что «захват и присвоение евреями палестинских земель, многолетнее уничтожение населения -- оправданная и необходимая мера».