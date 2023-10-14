Захарова ответила на обвинения Запада в адрес РФ о снабжении ХАМАС оружием

В западных странах распространяются спекуляции с обвинением России в снабжении ХАМАС оружием и боеприпасами. При этом Запад постоянно вооружает коррумпированный киевский режим, из-за чего оружие бесконтрольно расходится по всему миру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, «звучат даже фантастические инсинуации» о якобы налаживании «при российском содействии» на территории сектора Газа производства легкого и стрелкового оружия, а также боеприпасов к нему.

Захарова отринула подобные утверждения, заявив, что Россия создала одну из «наиболее эффективных и отработанных в практическом и законодательном отношении систем экспортного контроля при реализации военно-технического сотрудничества (ВТС) с зарубежными партнерами».

Представитель МИД РФ отметила, что именно страны НАТО развернули «охоту по всему миру за советскими/российскими вооружениями и боеприпасами», чтобы вооружать Киев. Кроме того, идут постоянные поставки и западного вооружения. Это привело к пагубным последствиям: оружие стало расходиться по всей планете.

«В реальности всё то, что было поставлено насквозь коррумпированному киевскому режиму его западными хозяевами, бесконтрольно расходится по всему миру» - отметила Захарова.

Она добавила, что на поставках оружия наживаются западные и украинские чиновники, криминальные структуры и транснациональные преступные синдикаты.