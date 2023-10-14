В Госдуму внесли проект о предоставлении сведений о доходах кадрового резерва
В Государственную думу внесли президентский законопроект о предоставлении сведений о доходах гражданскими служащими и гражданами, претендующими на включение в федеральный кадровый резерв гражданской службы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на думскую базу данных.
В пояснительной записке к документу отмечается, что проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и статью 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» подготовлен в целях совершенствования правовых основ формирования федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе РФ.
В пункте, который предполагается добавить в статью 20 закона о госслужбе, говорится, что гражданские служащие и граждане, претендующие на включение в федеральный кадровый резерв гражданской службы, должны будут представлять сведения о доходах.
Также предполагается подавать данные о членах семей служащих и претендующих на включение в резерв.
Во второй части статьи 64 закона о госслужбе предлагается утвердить положение о федеральном кадровом резерве на гражданской службе, определяющее категории и группы должностей федеральной гражданской службы, для замещения которых формируется федеральный кадровый резерв на гражданской службе, порядок его формирования и работы с ним указом президента.