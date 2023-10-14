В МИД РФ допустили контакты с ХАМАС на следующей неделе

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов не исключил, что при посещении Катара на будущей неделе могут состояться контакты с представителями ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского дипломата, во время визита могут быть подняты вопросы в том числе по ситуации с находящимися в плену заложниками у ХАМАС.

«Собираюсь, да», — сообщил Богданов, комментируя возможность поездки в Катар.

Замглавы МИД РФ указал, что допускает возможность встречи с представителями движения ХАМАС во время данной поездки.

«Обычно мы там встречались с руководством ХАМАС каждый раз, когда я там бывал. Если у них будет желание, мы всегда поддерживаем контакты», — обратил внимание сотрудник российского дипведомства.

Сейчас, по его словам, встреча будет полезна с целью решить практические вопросы и затронуть тему с освобождением попавших в заложники.