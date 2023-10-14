В Совфеде назвали три причины усталости Запада от Украины

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что Украина надоела Западу по трем причинам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что на Западе гарантируют Украине и всему миру то, что Киев остается главным приоритетом для западного альянса и по-прежнему находится в центре его внимания.

«Но на деле она с неизбежностью отходит на второй план», — убежден парламентарий.

По мнению Пушкова, украинский кризис «успел надоесть, а требования Киева начинают утомлять» страны Запада. При этом решение конфликта в пользу Украины не просматривается, а заявления о ее скорой победе не оправдались.

Также, по словам политика, на поддержку Украины влияет «драматический кризис на Ближнем Востоке», который приведет к глубоким последствиям для западных стран, где проживает «немало радикальных исламистов».

«Украина далеко. Исламисты и джихадисты близко, и уже начали проявлять себя», — отмечает он.