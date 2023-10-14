Представители ХАМАС оценили позицию и усилия Путина и России

"Мы в Движении исламского сопротивления (ХАМАС) ценим позицию президента России Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской агрессии против нашего народа и его неприятие осады Газы, прекращения поставок гуманитарной помощи из нее и нападения на безопасное гражданское население там. Мы также подтверждаем, что мы приветствуем неустанные усилия России, направленные на прекращение варварской, систематической сионистской агрессии против нашего палестинского народа в секторе Газа", - говорится в сообщении.