Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны.

"Регион на пороге полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы", - сказал он, выступая перед журналистами по итогам закрытого заседания Совета Безопасности всемирной организации, созванного в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

Он также заявил, что ответственность за последнее обострение ситуации на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на США, и подтвердил, что РФ внесла в СБ ООН резолюцию с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке.

Россия готова к посредничеству в конфликте на Ближнем Востоке, отметил дипломат. По его словам, Россия запросила от членов СБ ООН отреагировать на проект резолюции до 19:00 мск субботы. Часть членов СБ ООН положительно отреагировала на проект резолюции РФ, другие сдержанно, сказал Небензя.