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Небензя заявил, что Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны.

Небензя заявил, что Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны
© ТАСС

"Регион на пороге полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы", - сказал он, выступая перед журналистами по итогам закрытого заседания Совета Безопасности всемирной организации, созванного в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

Он также заявил, что ответственность за последнее обострение ситуации на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на США, и подтвердил, что РФ внесла в СБ ООН резолюцию с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке.

Россия готова к посредничеству в конфликте на Ближнем Востоке, отметил дипломат. По его словам, Россия запросила от членов СБ ООН отреагировать на проект резолюции до 19:00 мск субботы. Часть членов СБ ООН положительно отреагировала на проект резолюции РФ, другие сдержанно, сказал Небензя.

"Мы не должны игнорировать нарушения правовой системы и решений Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе расширение поселений, что постоянно осуждалось большинством членов ООН", - сказал он по итогам закрытого заседания Совета Безопасности всемирной организации, созванного в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

Россия обратилась к СБ ООН с призывом по перемирию на Ближнем Востоке