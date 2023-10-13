МИД РФ прорабатывает эвакуацию россиян из зоны палестино-израильского конфликта

"В связи с резкой эскалацией напряженности в зоне палестино-израильского конфликта МИД России прорабатывает (в том числе в межведомственном формате) модальности возможной эвакуации российских граждан и граждан государств СНГ из зоны боевых действий", - заявила Захарова, отвечая на вопрос об планах вывоза людей из сектора Газа.