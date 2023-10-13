МИД РФ прорабатывает эвакуацию россиян из зоны палестино-израильского конфликта
Министерство иностранных дел РФ прорабатывает возможности эвакуации российских граждан и граждан государств СНГ из зоны боевых действий палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопросы журнала "Международная жизнь".
"В связи с резкой эскалацией напряженности в зоне палестино-израильского конфликта МИД России прорабатывает (в том числе в межведомственном формате) модальности возможной эвакуации российских граждан и граждан государств СНГ из зоны боевых действий", - заявила Захарова, отвечая на вопрос об планах вывоза людей из сектора Газа.
Она добавила, что Россия настоятельно призывает стороны палестино-израильского конфликта прекратить боевые действия и перейти к переговорам.
"К сожалению, ситуация развивается драматически. Еще раз настоятельно призываем Палестину и Израиль прекратить боевые действия и перейти к переговорам", - отметила дипломат.