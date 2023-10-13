Захарова отреагировала на признание Блинкена по Израилю
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала признание госсекретаря США Энтони Блинкена о подходе к Израилю, исходя из национальности, а не из должности.
«А против резолюции ГА ООН, осуждающей героизацию неонацизма, в этом же качестве приказывал американским дипломатам голосовать?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с главой турецкого МИД сказал, что «подходит к Израилю не как госсекретарь, а как представитель еврейской национальности», передает ТАСС.
«Что это за политик, что это за подход? А что вы ответите, если вам скажут, что подходят к региону как мусульмане? К вашим собеседникам следует подходить не на основе религиозной принадлежности, а человечности», – возмутился Эрдоган, выступая на церемонии закрытия делового форума Турция – Африка.
Ранее Эрдоган назвал происходящее на Ближнем Востоке массовым убийством.