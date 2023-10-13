Захарова отреагировала на признание Блинкена по Израилю

«Что это за политик, что это за подход? А что вы ответите, если вам скажут, что подходят к региону как мусульмане? К вашим собеседникам следует подходить не на основе религиозной принадлежности, а человечности», – возмутился Эрдоган, выступая на церемонии закрытия делового форума Турция – Африка.