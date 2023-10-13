МИД РФ выступил против оккупации Израилем Газы
Россия выступает против возможной оккупации Газы израильскими военными. Такой ответ на соответствующий вопрос «Ленты.ру» дал замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
«Мы вообще против любой оккупации. С самого начала мы говорили о том, что есть резолюция Совета Безопасности о том, что основа мира и безопасности — это "мадридский принцип": земля в обмен на мир, нормализация в обмен на выход Израиля с оккупированных арабских территорий», — приводятся в тексте его слова.
Ранее Израиль объявил, что дает жителям сектора Газа 24 часа на эвакуацию до начала наземной операции по зачистке территории от бойцов палестинского движения ХАМАС.
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