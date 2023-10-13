МИД РФ выступил против оккупации Израилем Газы

«Мы вообще против любой оккупации. С самого начала мы говорили о том, что есть резолюция Совета Безопасности о том, что основа мира и безопасности — это "мадридский принцип": земля в обмен на мир, нормализация в обмен на выход Израиля с оккупированных арабских территорий», — приводятся в тексте его слова.