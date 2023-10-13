Россия заявила о готовности контактов с США

«Мы естественно готовы [к контактам с США по ситуации на Ближнем Востоке]. Более того, мы много раз говорили, и в последнее время, что мы очень сожалеем, что американцы заблокировали работу Ближневосточного квартета международных посредников в составе Россия, США, Евросоюз и ООН», — заявил высокопоставленный дипломат.