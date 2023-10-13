В Госдуме ответили, является ли ХАМАС террористической организацией

Палестинское радикальное движение ХАМАС не действует на территории России, и обострение в секторе Газа с захватом заложников является «совершенно отдельной темой», заявил в беседе с «Газетой.Ru» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Таким образом парламентарий ответил на вопрос, можно ли назвать ХАМАС террористической организацией.

Новиков также отметил, что Россия «плотно» занимается помощью своим гражданам, пострадавшим при конфликте. При этом, по словам депутата, большинство убитых или взятых в заложники россиян имели двойное гражданство, поэтому от израильской стороны также должны последовать аналогичные действия.

Известны несколько случаев гибели, пленения лиц, имеющих двойное гражданство: как правило, это и граждане Израиля, и граждане Российской Федерации. Поэтому мы вправе рассчитывать, что и правительство Израиля также плотно занимается судьбой этих граждан, — подчеркнул законодатель.

По его словам, у России давно есть конструктивные отношения с обеими сторонами конфликта, и это дает надежду на возможность взаимоприемлемого решения в сложившейся ситуации.