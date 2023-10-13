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В Госдуме ответили, является ли ХАМАС террористической организацией

Палестинское радикальное движение ХАМАС не действует на территории России, и обострение в секторе Газа с захватом заложников является «совершенно отдельной темой», заявил в беседе с «Газетой.Ru» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Таким образом парламентарий ответил на вопрос, можно ли назвать ХАМАС террористической организацией.

В Госдуме ответили, является ли ХАМАС террористической организацией
© globallookpress.com

Новиков также отметил, что Россия «плотно» занимается помощью своим гражданам, пострадавшим при конфликте. При этом, по словам депутата, большинство убитых или взятых в заложники россиян имели двойное гражданство, поэтому от израильской стороны также должны последовать аналогичные действия.

Известны несколько случаев гибели, пленения лиц, имеющих двойное гражданство: как правило, это и граждане Израиля, и граждане Российской Федерации. Поэтому мы вправе рассчитывать, что и правительство Израиля также плотно занимается судьбой этих граждан, — подчеркнул законодатель.

По его словам, у России давно есть конструктивные отношения с обеими сторонами конфликта, и это дает надежду на возможность взаимоприемлемого решения в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что в ходе конфликта погибли четверо россиян, 12 числятся пропавшими без вести. Число россиян, попавших в плен к ХАМАC, неизвестно.