Небензя: жена Зеленского потратила в ювелирном магазине Нью-Йорка более $1 млн

"Стараниями западных кураторов Украина тонет в долгах <...>, экономика перешедшая на военные рельсы, не дает роста, уровень жизни падает <...>, режим Зеленского вопреки фактам пытается продвигать нарратив об успехах борьбы с коррупцией, это при том, что посещавшая в сентябре Нью-Йорк первая леди Украины за один только вечер в одном из самых дорогих в мире ювелирных магазинов потратила более $1 млн, которые наверняка утекли на Украину из карманов европейских и американских налогоплательщиков", - отметил дипломат на созванном по инициативе России заседании по западным поставкам вооружений Киеву.