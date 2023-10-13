«Сообразили на троих»: Путин рассказал о праздновании своего дня рождения

Президент России Владимир Путин рассказал, что отметил свой прошедший день рождения обедом с лидерами Узбекистана и Казахстана. Его слова приводит «РИА Новости».

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Напомним, что Путин отмечал свой день рождения 7 октября. В этот день он дал старт поставкам газа РФ в Узбекистан через Казахстан, на фоне чего их главы Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев приезжали в подмосковную резиденцию российского главы.

«Коллеги приезжали, Касым-Жомарт Кемелевич и Шавкат Миромонович, мы работали, это не придуманное мероприятие, мы к этому давно шли», — ответил Путин на вопрос о праздновании своего дня рождения на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

По его словам, была проведена огромная работа, которую получилось завершить только к 6-7 октября.

«Они остались на седьмое число, на обед, мы с ними втроем посидели, втроем, сообразили на троих», — отметил Путин.