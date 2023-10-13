Пресс-конференциия Путина по итогам поездки в Киргизию. Главное

«Проблема существует, связана она с определенной разбалансировкой денежных потоков, прежде всего связанных с валютой. На первом этапе мы максимально все разбюрократили, но в силу различных обстоятельств, сейчас не буду их повторять, но наши экономические операторы достаточно быстро справились со всеми проблемами, которые для них пытались создать за рубежом. Сейчас есть основания полагать, что курс рубля колеблется в том числе и потому, что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка для того, чтобы задействовать эту денежную массу на внутреннем рынке», — заявил он.