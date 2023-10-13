Пресс-конференциия Путина по итогам поездки в Киргизию. Главное
Президент России Владимир Путин провёл пресс-конференцию по итогам своей поездки в Киргизию. Рамблер собрал самое главное из речи российского президента.
Прежде всего президент прокомментировал ситуацию с курсом рубля. По словам Путина, колебание курса рубля может быть связано с тем, что в Россию не возвращается достаточный объём валютной выручки.
«Проблема существует, связана она с определенной разбалансировкой денежных потоков, прежде всего связанных с валютой. На первом этапе мы максимально все разбюрократили, но в силу различных обстоятельств, сейчас не буду их повторять, но наши экономические операторы достаточно быстро справились со всеми проблемами, которые для них пытались создать за рубежом. Сейчас есть основания полагать, что курс рубля колеблется в том числе и потому, что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка для того, чтобы задействовать эту денежную массу на внутреннем рынке», — заявил он.
При этом президент добавил, что на эффективность нового указа о продаже валютной выручки «ещё надо будет посмотреть».
«Я не знаю, насколько это будет эффективно. На мой взгляд, эффект будет, 100%. Разные есть подходы, у Центробанка свои взгляды, у правительства — свои, у администрации немножко свои. Но подписанный указ — это результат такого компромисса между специалистами, между экспертами. Безусловно, логика в принимаемых решениях есть», — добавил Путин.
Продолжая эту тему, президент также заявил, что ситуация с курсом рубля никак не связана с проблемами в российской экономике. По словам президента, российская экономика стабильна, а в ближайшие год-два ожидаются хорошие макроэкономические показатели.
«Курс доллара не связан с какими-то проблемами в экономике. Ничего подобного нет», — заявил он.
Кроме того, Путин также прокомментировал обвинения в адрес России о причастности к подрыву европейского газопровода Balticconnector. Эту информацию президент назвал «чушью собачьей».
В своей речи президент также затронул последние мировые события. По его словам, недавние события в Нагорном Карабахе стёрли последние препятствия для заключения мира между Азербайджаном и Арменией.
«Я просто не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас после событий в Карабахе, просто я не вижу таких проблем», — заявил он.
Путин также считает, что Карабах является частью Азербайджана с тех самых пор, как этот статус признали в Армении.
«Она стала частью Азербайджана окончательно после того, как в прошлом году, в ноябре, по-моему, на встрече в Праге премьер-министр Пашинян сделал заявление, которое кардинальным образом изменило статус Карабаха, то есть оно определило статус Карабаха», — заявил президент.
При этом Армения, по мнению Путина, остаётся частью СНГ.
«Что касается Армении, премьер-министр Пашинян мне звонил, мы с ним созванивались, говорили в том числе по поводу сегодняшнего саммита. Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными. Не буду об этом говорить, лучше спросить у премьер-министра Армении. Но насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не уходит», — отметил он.
Кроме того, Путин также затронул тему российских миротворцев в Карабахе. Президент напомнил, что формально они должны оставаться в Карабахе до ноября 2025 года, но этот вопрос будет поднят на последующих переговорах.
Помимо этого, президент заявил, что в будущем может посетить с визитом несколько дружественных России стран, включая Армению.
«Мы с ним в контакте. И приглашение есть, и его приглашение есть в Россию. Посмотрим. Мы же все понимаем, мы все взрослые люди. Понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, наверное, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаемся, работаем с ним, постоянно на связи. Сложится нормальная обстановка — и я к ним съезжу, и они приедут, он приедет», — рассказал он.
Говоря о своём предстоящем визите в Китай, Путин уточнил, что собирается обсудить там вопросы энергетики и расчеты в нацвалютах.
«Есть хорошие перспективы в высокотехнологичных областях, в сфере энергетики, новые маршруты будем смотреть», — рассказал он.
Путин не обошёл стороной и тему палестино-израильского конфликта. По его словам, Россия готова помочь в урегулировании ситуации, поскольку имеет связи со всеми сторонами конфликта.
«Именно в силу того, что у нас и с Израилем сложились очень добрые отношения за последние лет 15 точно совершенно. Ну и традиционные отношения с Палестиной, поэтому нас никто не заподозрит в том, что мы хотим кому-то подыгрывать», — заявил он.
При этом президент подчеркнул необходимость помнить о гражданском населении в зоне палестино-израильского конфликта.
«Конечно, мы понимаем логику событий. Но несмотря на все ужесточение с обеих сторон, все-таки я полагаю, что, конечно, нужно думать о гражданском населении», — подчеркнул Путин.
Говоря об этом Путин отметил, что не все граждане Палестины поддерживают ХАМАС.
«Далеко не все ХАМАС поддерживают, кстати говоря. Далеко не все, а страдать должны все подряд, включая женщин и детей. Ну конечно, с этим вряд ли кто-то согласится», — заявил президент.
Помимо этого Путин также заявил, что в Россия готова «в любой момент» организовать эвакуацию собственных граждан из зоны конфликта Ближнем Востоке.
«Мы готовы в любой момент, когда будут условия для этого, там же бомбардировки идут каждый день. Если из Израиля кто-то хочет выехать — пожалуйста, мы сделаем это в любую секунду», — заявил он.
Напомним, что 12 октября Владимир Путин прибыл с визитом в Киргизию.